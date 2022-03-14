Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı, İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi.

İki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması konusunda Sullivan ve Yang mutabık kaldı. İkili, ABD-Çin ilişkisindeki konuların yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşını da geniş şekilde ele aldı.

Beyaz Saray, söz konusu toplantının, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 15 Kasım 2021'de gerçekleştirilen video konferans görüşmesinin devamı niteliğinde olduğuna belirtti..

DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Sullivan ve Yang, 10 Mart 2021'de ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage şehrinde, 6 Ekim 2021'de ise İsviçre'nin Zürih'te görüşmüştü. Bunun öncesinde Financial Times gazetesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'nın Çin'den askeri yardım talebi bulunduğu haberinin çıkmasına Çin tepki göstererek, ABD’yi "dezenformasyon yapmakla" suçlamıştı.

Pentagon'dan Çin'e Rusya resti: Desteklerseniz, sonuçları olur! Pentagon'da üst düzey yetkili olan bir isim, Çin’in Rusya’ya askeri malzeme desteği vermesi durumunda bunun Pekin yönetimi için ağır sonuçlarının olacağını belirtti.

Rusya, Putin'i savunmaları için fenomenlere para ödüyor iddiası Rusya'nın, Putin hükümetinin Ukrayna'yı işgalini tanıtan ve öven videolar paylaşmaları için TikTok fenomenlerine ödeme yaptığı iddia edildi.

Dünya bu iddia ile sarsıldı: Rusya cesetleri hastanede saklıyor Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ediyor. Özgür Avrupa Radyosu(RFE) çok konuşulacak bir iddia da bulundu ve savaşta ölen Rus askerlerinin cansız bedenlerinin Belarus’ta tutulduğunu öne sürdü.