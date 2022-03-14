Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 19. gün geride kalırken, iki ülke arasında bu defa paralı asker gerginliği dürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı bu kapsamda, sınırlarında Suriye'den getirilmiş 400 paralı askerin konuşlandırıldığını açıkladı.

"SURİYE'DEN 16 BİN ASKER GETİRİLEBİLİR"

Rusya’nın geçtiğimiz günlerde Suriye’den 16 bin paralı askerin Ukrayna’ya getirilebileceğini açıklanmasının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Suriye’den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400’ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti. Bakanlığın açıklamasında, “Elde edilen bilgilere göre son günlerde binden fazla kişi kadroya alındı. Suriye'de paralı asker alım merkezleri açıldı. Yaklaşık 400 kişi Rusya'ya geldi. Rostov (Rusya) ve Gomel (Belarus) bölgelerinde, Ukrayna sınırı yakınlarında kamplar oluşturuldu” denildi.

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