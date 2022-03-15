Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Brovary’da otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi oldu. Panikle yere yatan vatandaşlar, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

SİVİLLER SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, çok sayıda sivil bombaların hedefi oldu. Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyindeki Brovary’de bulunan Velika Dimerka ilçesinde otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi oldu. Duraktaki siviller patlamalar nedeniyle panik yaşarken, yere yatarak kendilerini korumaya çalıştı. Sivillerin söz konusu saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilirken, bombardıman anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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