Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Fransa'dan yapılan açıklamada, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya uygulanacak dördüncü yaptırım paketi onayladı. Söz konusu paketin, Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulmasını içerdiği öğrenildi.

"EN ÇOK KAYIRILAN ÜLKE"

Dördüncü yaptırım paketinin Rus ekonomisinin çeşitli sektörlerini, bazı kişi ve kuruluşları hedef aldığına işaret edilen açıklamada, Rusya'nın "en çok kayrılan ülke" statüsünün askıya alındığı belirtildi.

Yaptırımların bütün detayları ise henüz paylaşılmadı.

AB Komisyonunca dördüncü yaptırım paketine ilişkin cuma yapılan açıklamada, Rusya'nın bir Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olarak sahip olduğu önemli imkanları kaybedeceği, Rus şirketlerin ayrıcalıklı muamele görmeyeceği bildirilmişti.

PUTİN'E YAKIN İSİMLERE YAPTIRIM

Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere önde gelen çok taraflı uluslararası finans kuruluşlarındaki üyelik haklarını askıya almak için çalışılacağı, Rusya'nın bu kurumlardan finansman, kredi veya başka bir biçimde faydalanmasının önleneceği ifade edilmişti.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın seçkinlere, ailelerine ve destekçilerine de baskı yapmaya devam edileceği, Rus devletinin ve seçkinlerinin yaptırımlardan kaçınmak için kripto varlıkları kullanmalarının engelleyeceği aktarılmıştı.

Lüks mallarının AB ülkelerinden Rusya'ya ihracatını yasaklanacağına dikkat çekilen açıklamada, demir-çelik sektöründeki önemli malların Rusya'dan ithalatını engelleneceği, Rusya'nın enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirileceği belirtilmişti.

ABRAMOVİÇ YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENDİ

Son yaptırım paketi kapsamında, Rusya'ya 300 avrodan daha pahalı havyar, içecek, puro, elektronik cihaz, parfüm, çanta, palto, takım elbise, ayakkabı, gömlek, elmas, altın ve değerli taş gibi ürünlerin gönderilmesinin yasaklanması bekleniyor.

Ayrıca 50 bin avrodan daha değerli otomobil satışının da yasak kapsamına girmesi öngörülüyor.

Aralarında Rus milyarder Roman Abramoviç'in de yer aldığı 15 kişi ve 9 şirketin AB yaptırım listesine eklenmesi, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi bekleniyor.

Rusya yaptırımların bedelini açıkladı: 300 milyar dolarlık rezervi kullanamıyor Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi.

Rusya'da 'yaptırım' paniği büyüyor: Saatlerce kuyruk beklediler Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası uluslararası birçok kozmetik ve kişisel bakım mağazasının Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alması sonrası ülkede alışveriş paniği başladı, mağazalarının önlerinde saatler süren kuyruklar oluştu.

Yaptırımlar Batı'yı vurdu! Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 18'inci gününde saldırılar devam ediyor. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ise Avrupa'yı vurdu. Ayçicek yağlarını Ukrayna'dan ithal eden Avrupa ülkeleri, krizin eşiğindeler. Almanya ve İspanya'da bulunan süpermarketler müşterilerine yağ kısıtlaması getirdi. Marketlerdeki yağ rafları boşaldı.