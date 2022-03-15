Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Çin, vakaların son haftalarda üç katına çıkmasıyla Vuhan salgınından bu yana şimdiye kadarki en kötü Covid-19 kriziyle karşı karşıya. Ulusal Sağlık Komisyonu raporlarına göre Çin’de tek bir gündeki vaka sayısı 3.100’e ulaştı.

İKİ ŞEHİRDE SIKI TEDBİRLER

Covid-19 vakalarının hızla yeniden ortaya çıkmasıyla ülkenin en büyük şehirlerinden ikisi olan Shenzhen ve Şanghay, sıkı virüs tedbirleri aldı. Bazı yerel yetkililer, vakalardaki artışı yüksek oranda bulaşıcı Omicron varyantına bağladı.

Vaka artışının ardından Çin hükûmeti yüksek teknolojili Shenzhen şehrini tecrit altına aldı. Nüfusu 17 milyonun üzerinde olan şehirde pazartesiden pazara tüm topluluklar, köyler kapatılacak ve otobüs ile metro hizmetleri de askıya alınacak. Samsung ve Apple’ın tedarikçisi olan Foxconn, şehirdeki üretimi durdurdu. Şirketler karantina sebebiyle tedarik sıkıntısına girecek.

HIZLI ANTİJEN TESTİ KARARI

Şanghay’da da yetkililer, salgının yayılmasını kontrol etmek için okulları, işletmeleri, restoranları ve alışveriş merkezlerini geçici olarak kapattı. Dokuz milyonluk bir sanayi üssü olan Changchun ise cuma günü tamamen kapandı.

Çin, ilk defa Covid’i teşhis etmek için hızlı antijen testlerinin kullanılmasına izin verecek.

Çin'den Omicron tedbiri: Bir kent karantinaya alındı Çin, 2 Omicron vakası görülen 5.5 milyon nüfuslu Anynag şehrini karantinaya aldığını açıkladı.