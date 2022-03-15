Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Avustralya, sekiz yıl önce Malezya Hava Yollarının MH17 sefer sayılı uçağının düşürülmesiyle ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünde Rusya'ya karşı Hollanda ile dava açtı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Dışişleri Bakanı Marise Payne, uçağın düşürülmesinden Rusya’nın sorumlu olduğunu bildirdi. Ayrıca açılan davanın 298 kurban için adalet mücadelesinde ileri bir adım olduğu kaydedildi.

UKRAYNA'DA RUS YAPIMI FÜZEYLE VURULDU

MH17, 17 Temmuz 2014’te Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a uçarken, isyancıların elindeki doğu Ukrayna’da Rus yapımı bir füzeyle vurulmuştu. Tutuklanan üç Rus ve bir Ukraynalının yer aldığı cinayet davasında bu yıl içinde karar verilmesi bekleniyor.

Sanıkların hiçbiri Hollanda mahkemesine katılmadı. Avustralya ve Hollanda, uçağın düşürülmesine bir Rus askerî mürettebatın eşlik ettiğine dair kanıtları olduğunu öne sürüyor.

Rus askerlere dikkat çeken teklif: Savaş uçağını getir, 1 milyon doları al Ukrayna topraklarında Rusya'nın askeri müdahalesi sürerken, Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Rus askerlere seslenen kuruluş, çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna’ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

Esir alınan Rus savaş uçağı pilotundan Putin'i zora sokacak itiraf Ukrayna ordusu tarafından düşürülen bir Rus savaş uçağının pilotu, vurmalarına dair emir verilen alanların sivil yerleşim yerleri olduğunu sonradan öğrendiklerini ve daha fazla can kaybına ulaşabilmek için kontrol edilemeyen bombalar kullandıklarını itiraf etti.