Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

İran’ın Erbil’deki ABD konsolosluğunun da bulunduğu bölgeye düzenlediği füze saldırısı birçok soruyu da beraberinde getirdi. İran, “İsrail gizli üslerini vurduk” diyerek balistik füze saldırısını üstlendi. İsrail’in bu saldırılara karşılık vermesi hâlinde daha sert tepki göstereceğini kaydetti.

NEDEN IRAK?

Saldırıda can kaybı olmadığı duyurulurken geniş çaplı maddi hasara yol açtı. Geçtiğimiz hafta Suriye’de suikast sonucu üst düzey iki devrim muhafızının İsrail tarafından öldürüldüğünü ve intikamını alacağını belirten İran’ın eylemi Irak’ta yapması şaşırttı. İran’ın başta Golan olmak üzere Suriye’deki birçok noktadaki füzeleri kullanmak yerine füzeleri Tebriz’den ateşlemesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

ABD’nin Irak ve bölge ülkelerine yerleştirdiği, balistik füzeleri havada imha edebilen yüksek performanslı radarlar ve önleme füzelerinden oluşan Patriot sistemlerinin İran saldırısını neden engelleyemediği de merak ediliyor.

ABD’nin İran saldırılarını engelleme gerekçesiyle üstelik de Irak’ın uzun süre direnmesine rağmen yerleştirdiği Patriot savunma sisteminin neden aktif edilmediği ile ilgili ABD cephesinden henüz bir cevap yok.

ERBİL’DE DE VARDI

ABD’nin, 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi elMühendis'i öldürmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü vurmuştu.

ABD, İran saldırısından sonra Irak'taki askerî üslerini korumak için Nisan 2020 tarihinde İran’a karşı Amerikan birliklerini korumak için Irak üslerine Patriot hava savunma bataryaları yerleştirmiş, ABD Savunma Bakanlığı ve Irak patriot bataryalarından birinin Ayn el-Esad'a diğerinin de Erbil'deki bir üsse monte edildiğini duyurmuştu. ABD’nin ayrıca Kuveyt'te de iki hava savunma sistemi bulunuyor. Pentagon bir süre önce de yaptığı açıklamada yabancı askerlere ev sahipliği yapan Irak üslerine aylarca süren ölümcül roket saldırılarının ardından ABD'nin insansız hava araçlarını havada tuttuğunu söylemişti.

Saldırının arkasında kirli hesaplar var! Bölgede kartlar yeniden karılıyor Suriyeli Türkmen araştırmacı Bekir Atacan, Ukrayna krizinin uluslararası arenada keskin değişikliklere yol açacağını ve kartların yeniden karıldığını söyledi.

Irak Başbakanı el-Kazımi: İran'ın saldırısı kabul edilemez İran Devrim Muhafızları Ordusu, gün gece Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'i balistik füzelerle vurdu. Devrim Muhafızlar, MOSSAD'ın üssünü hedef aldıklarını iddia etti. Irak tarafı ise bölgede İsrail'e ait bir üs bulunmadığını, İran'ın saldırısının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.