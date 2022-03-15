Türkiye Gazetesi

Afrika ve doğu ülkelerinden gelen sığınmacılara kapıları kapatan Avrupa ülkelerinin, iki haftada 4,5 milyon Ukraynalıya kucak açması çifte standardı gözler önüne serdi. Ukrayna’dan gelenlere her türlü kolaylığı sağlayan Batı ülkeleri, diğer sığınmacıları ise ya denizde ölüme ya da kamplarda yokluğa mahkûm ediyor.

AFRİKALIYA DEMİR PERDE

Dramın yaşandığı adreslerden biri de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin idaresinde bulunan Purnara kampı. Lefkoşa yakınlarındaki Kokkinotrimitia bölgesinde bulunan kampta 350’den fazla sığınmacı kalıyor. Kampın perişan durumdaki sakinlerinin çoğu çocuk. Bunların cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilmişti. Muhalefet partisi, “Utanç duyuyoruz” diye açıklama yapınca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nicos Anastasiades, dün bölgeyi ziyaret etme durumunda kaldı ancak araya tel örgü çekilmişti.

Âdeta kafese alınan sığınmacılarla, tel örgü önündeki Anastasiades görüntüsü bile insanlık ayıbını tek başına anlatmaya yetti.

İngiltere geri adım attı: Ukraynalı mültecilere vize kolaylığı Ukraynalı mültecilere zorlu vize süreci yaşattığı gerekçesiyle tepki toplayan İngiltere, geri adım atarak söz konusu süreci kolaylaştırdığını açıkladı. Bu kapsamda pasaport sahibi Ukraynalıların vize başvuru merkezlerine gitmeden çevrim içi başvuru yapabilecekleri duyuruldu.