Türkiye Gazetesi

Hindistan’da Karnataka Yüksek Mahkemesi, eyaletteki okullarda uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin karar verdi. Mahkemede alınan kararda başörtüsü İslam için bir “esas” olmadığı iddia edildi. Bu arada Karnataka yönetimi, eyaletin başkenti Bengaluru'da "kamu düzeninin ve huzurun sağlanması için" bir hafta boyunca kalabalıklar halinde toplanmayı yasakladı. Yönetim Mangalore kentinde 15-19 Mart tarihlerinde kalabalıklar halinde toplanmaya izin verilmeyeceğini duyurdu.

“BAŞÖRTÜ İSLAM İÇİN BİR ESAS DEĞİL”

Eyalette uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesi üzerine gündeme gelmişti. Karnataka’da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derse girmesi üzerine Hindu öğrenciler buna tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

ÖĞRENCİLERİN OKULA BAŞÖRTÜYLE ALINMADI

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı. Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti. Söz konusu öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

EĞİTİMLERİNE ARA VERDİLER

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti. Mahkeme başkanı, yetkililere eyalette başörtüsü yasağı gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi talimatı vermişti.

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