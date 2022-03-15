Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 20. gününde saldıırları devam ederken Batılı ülkeler Rusya için alınan yaptırım kararlarının arkasında duruyor. Yaptırımlar doğrudan Rus ekonomisini hedef alıyor ve yurt dışında yaşayan Rus milyarderlerin mal varlıklarına el konuyor. Uzmanların görüşlerine göre Rusya'nın ekonomisi orta ve uzun vadede bu yaptırımlardan olumsuz yönde etkilenecek. Buna örnek olarak da geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekilmesi ve 7 Rus bankası ululaslarası ödeme ağı olan SWİFT'te çıkarılması örnek verilebilir.

Tüm bunların ardından Rusya ekonomisinin başta Batı dünyası olmak üzere pek çok ülkeden ardı ardına uygulanan yaptırımlar nedeniyle zora düşebileceği tahmin edilirken Rus hükümetinden bu iddialara cevap niteliğinde bir açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye'nin ithalatla ilgili kısım ise dikkat çekti.

'TEDARİK SORUNU İÇİN ÖN KOŞULA GEREK YOK'

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Abramçenko, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle ülkede bazı ürünlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanabileceğine dair yorumları değerlendirdi. Rusya’nın temel gıda ürünlerini ve ithalatını da artırdığına dikkati çeken Abramçenko, “Geleceğe yönelik alım yaparak talebi yapay bir şekilde artırmaya gerek yok. Dışarıdan gelen ekonomik baskı nedeniyle tedarik sorunu için herhangi bir ön koşul yoktur.” yorumunda bulundu.

'DÜNYA ABD VE AB'DEN İBARET DEĞİL'

Abramçenko, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus tarım sektörünün izole olmayacağını kaydederek, “Dünya sadece ABD ve Avrupa Birliği’nden ibaret değil. Rusya yeni pazarlara girerken yeni tedarikçilerle anlaşmalar yapıyor. Pazarı yeniden şekillendireceğiz ve karlı ticaret ilişkileri kuracağız, dost ülkelerle ortaklık ağını genişleteceğiz.” dedi.

TÜRKİYE AYRINTISI

Son 1,5 ayda Türkiye dahil çeşitli ülkelerden ithalatı artırdıklarınI vurgulayan Rusya Başbakan Yardımcısı Abramçenko, "1 Şubat’tan itibaren, Türkiye, Hindistan, Çin, Belarus, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan dahil 140 şirketten ithalat başlattık. Özellikle de süt ve et ürünleri, yem ve yem katkı maddeleri, balık ürünleri ve damızlık ürün tedarikleri söz konusudur." ifadelerini kullandı.

RUS HÜKÜMETİNDEN ÖNLEMLER

Rus hükümeti, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki gıda piyasasında sorun yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor. Buna göre hükümet, dün gece, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne de tahıl ihracatını geçici olarak yasaklamıştı.

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