Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları ülkede büyük bir tepkiye neden olurken, son olarak Rusya’da yayın yapan ev Rusya hükümetine ait Kanal 1 televizyonunda 8 yıldır editör olarak çalışan Marina Ovsyannikova, kanalın canlı yayın sırasında yaşanan savaşı protesto etmişti. Olayın ardından gözaltına alınacağını bilen Ovsyannikova, sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntülü açıklamada bulundu. Ovsyannikova mesajında, "Ukrayna’da şu an yaşananlar bir suç ve Rusya saldırgan bir ülke. Bu suçtan sadece 1 kişi sorumlu ve bu kişi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.” dedi.

ANNESİ UKRAYNALI BABASI RUS

Bu cesaretli konuşmasına annesinin Ukraynalı, babasının ise Rus olduğunu söyleyerek devam eden Ovsyannikova, “Onlar hiçbir zaman düşman olmadılar. Boynumdaki kolye (Rus ve Ukrayna bayraklarının renklerinde) savaşın bir an önce durması gerektiğini ve kardeş halkların bir arada yaşayabileceğini simgeliyor. Ne yazık ki, son yıllarda Kremlin propagandası yaparak Kanal 1’de çalışıyorum ve şimdi bundan çok utanıyorum" ifadelerini kullandı.

“TÜM DÜNYA BİZE SIRTINI DÖNDÜ”

Konuşmasının devamında Rus muhalif lider Alexei Navalny’den de bahseden Ovsyannikova, "Tüm bunların daha yeni başladığı 2014 yılında sessiz kaldık. Kremlin Navalny'yi zehirlediğinde biz mitinglere gitmedik. Bu insan karşıtı rejimi sessizce izledik. Şimdi artık tüm dünya bize sırtını döndü ve torunlarımız da bu kardeş katili savaşının utancından kurtulamayacak. Biz Rus halkı düşünebiliyoruz ve zekiyiz. Bu çılgınlığı durdurmak bizim elimizde. Mitinglere çıkın, hiçbir şeyden korkmayın, hepimizi hapse atamazlar" dedi.

RUS GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Rusya’da yaşanan bu protesto, ülkede büyük bir şoka neden olurken Editör Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı. Polislerin, Ovsyannikova'yı Ostankino polis merkezinde tuttuğu öğrenildi. Rusya’da insan hakları alanında çalışmalar yürüten OVD-Info sivil toplum kuruluşunun avukatları Dmitriy Zakhvatov ve Anastasya Kostova’nın ise, Ovsyannikova’nın avukatlığını üstlendiği belirtildi. Rusya’da faaliyet gösteren bir başka kuruluş olan Agora İnsan Hakları Grubu Başkanı Pavel Çikov ise, Marina Ovsyannikova’nın polis merkezinde tutulduğunu ve avukatlarla görüştürülmediğini açıkladı.

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