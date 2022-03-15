Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgali devam ederken bölgeden çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Savaşla ile ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ederken, ABD’den çok dikkat çeken bir iddia geldi. ABD yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği füzelere gizemli bir mühimmat yerleştirdiğini söyledi.

RUSYA’NIN GİZEMLİ MUHİMMATI ORTAYA ÇIKTI

Amerikan istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerin gizemli bir mühimmata sahip olduğunu açıkladı. İsmi henüz açıklanmayan bir istihbarat yetkilisine göre gizli mühimmatların her biri yaklaşık 30 cm uzunluğunda, dart şeklinde ve turuncu kuyruklu beyaz bir şekle sahip.

GÖNDERİLEN SİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİ

Kafalarda ise bu gizli mühimmatın ne işe yaradığı merak edildi. The New York Times'da yer alan iddiaya göre, gönderilen gizemli mühimmatlar Rusya'nın sınır ötesinden fırlattığı İskender-M kısa menzilli balistik füzelerine bağlı ve füzeler hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını algıladığında devreye girdiği belirtildi. Her bir mühimmat düşman radarlarını yanıltmak için sinyal üreten elektronik bir mekanizma ve füzeleri etkileyecek ısıya sahip.

“BUNA BENZER BİR MUHİMMAT HİÇ GÖRMEDİM”

Gönderilen mühimmatların fotoğrafları iki hafta önce sosyal medyada dolaşmaya başladı. Savaş uzmanları ve istihbarat analistleri fotoğrafları incelediklerinde mühimmatın boyutuna ve şekline bakarak küme silahlarından gelen bombalar olduğunu düşündü ancak gerçek herkesi şaşırttı. 22 yıl boyunca İngiliz Ordusunda patlayıcı mühimmat imha sorumlusu olarak görev yapan ve daha sonra 10 yıl Güney Irak, Afrika ve diğer bölgelerde sivil bomba teknisyeni olarak çalışan Richard Stevens, “Şimdiye kadar çok sayıda Çin ve Rus saldırısına şahit oldum ama buna benzer bir mühimmat hiç görmemiştim.” dedi.

“NATO CİHAZLARI ELE GEÇİRDİ”

İstihbarat yetkilileri ise söz konusu silahların, Soğuk Savaş tuzaklarına benzediğini söyledi. Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde nükleer silahların yayılmasını önleme profesörü Jeffrey Lewis, söz konusu mühimmatın Batı'nın eline geçtiğini belirterek Rusya'nın bu konuda büyük bir dikkatsizlik yaptığına dikkat çekti ve şunları söyledi;

"Rusya, NATO'nun İskender'in karşı önlemlerini yenmek için çalışılacağını biliyor. Bu savaş Moskova için gizli tuzağını ortaya çıkaracak kadar önemli olsa gerek. Belli ki NATO'nun mühimmatı ele geçirmesini ve incelemesini umursamıyorlar ama ben olsam umursardım. Şu anda ABD istihbarat camiasında çok heyecanlı insanlar olduğunu düşünüyorum"

İSKENDER FÜZESİ NEDİR VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

ABD hükümet belgelerine göre, katı yakıtlı roket motoruyla çalışan İskender füzeleri 320 km'den daha uzaktaki hedeflere ulaşabilir. İskender füzelerinin misket bombası, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. Füzeler aynı zamanda nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine de sahiptir.

Rusya'dan 'gıda tedariki' açıklaması: Türkiye detayı dikkat çekti Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Abramçenko, Rusya'da herhangi bir ürünün tedarikinde sorun yaşanmadığını belirterek Türkiye dahil yabancı ülkelerden de çeşitli ürünlerin ithalatını artırdıklarını kaydetti.

Rusya yine sivilleri hedef aldı! Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı girişimi 20. güne girdi. Rusya’nın Kiev’de 3 farklı sivil yerleşim yerini vurması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın Kırım’da yaptıkları, Ukrayna’da yapabileceklerinin göstergesi Rusya’nın 2014’te Kırım’a yönelik işgal ve ilhak girişimi, bugün Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ne yönde ilerleyebileceği yönünde endişeye yol açıyor.