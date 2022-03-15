Stoltenberg'in konuşmasında öne çıkan başlıklar:
- Güvenliğimiz için kritik günlerden geçtiğimiz şu günlerde yarın savunma bakanları bir araya gelecek.
- Rusya aylarca yalan söyledi. Ukrayna’yı işgal niyetleri olmadığını söyledi ama işgal etti. Askerlerini geri çektiğini iddia etti ama etmedi. Sivil hedef aldı, şimdi de kimyasal silah kullanıyor olabilir.
- Yarın Ukrayna savunma bakanı da çevrimiçi NATO toplantısına katılacak.
- Yıllardır eğitim verdiğimiz Ukrayna ordusu şimdi Rusya’ya direniyor. Askeri ekipman desteğimiz sürecek.
-NATO bu güvenlik krizi karşısında hızlı hareket etti ve tarihinde ilk kez acil mukavemet gücünü devreye soktu.
- ABD Polonya’ya Patrıot Hava Savunma Sistemi kuruyor.
- Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Belarus’un desteği Avrupa’da güvenlik şartlarını değiştirdi, yeni bir gerçekle karşı karşıyayız.
- Yarınki toplantıda NATO’nun doğu kanadındaki askeri varlığımızı arttırma konusunu ele alacağız.
- Daha geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapacak, siber güvenliğimizi güçlendireceğiz.
- Almanya ve diğer müttefiklerin savunma harcamalarını arttırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
- NATO’nun temel sorumluluğu üyesi olan ülkeleri korumak.
- Rusya’nın saldırgan tavrı karşısında doğu sınırımızdaki tedbirleri güçlendiriyoruz. Sınırımıza yakın askeri faaliyet ve saldırılar daha büyük savaş riski demek.
- Çin Rusya’yı kınama konusunda dünyanın geri kalanına katılmalı.
- Ukrayna’daki işgalden Putin sorumlu ve askerlerini çekerek bu saçma savaşa son vermelidir.
- NATO müttefikleri olarak Ukrayna’ya hava savunma sistemi desteğini sürdüreceğiz.
- NATO teyakkuzda, hava sahasındaki her gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Yeni Patrıot sistemleri ile güvenliğimizi garanti aldık.
- Hırvatistan’da düşen insansız uçağın askeri bir saldırı olmadığı yönünde bulgular var.
- Kimyasal silah kullanımı Rusya’nın da taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı, ancak Rusya daha önce siyasi muhaliflerin suikastinde kimyasal kullandı. Suriye rejiminin kimyasal saldırılarına da destek verdi.
- Ukrayna’da da kimyasal saldırı ihtimaline karşı NATO teyakkuzda.
- Rusya balistik füzeleri yıllar önce yerleştirdi. Ancak Avrupa’ya nükleer başlıklı füze yerleştirme niyetinde değiliz.
- 3 AB liderinin Kiev’i ziyareti Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e açık desteğin göstergesi.
- NATO müttefikleri sürekli istişare halinde. Haftaya NATO liderleri de bir araya gelecek.
- Hırvatistan’da düşen insansız uçağa ilişkin incelemeler sürüyor, ancak ilk bulgular silahlı olmadığı ve akaryakıtı tükendiği için düştüğü yönünde.