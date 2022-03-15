Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 20. gün geride kalırken, saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya'nın sivilleri de hedef alması dünyadan tepki ile karşılaşırken, bu defa bir gazetecinin Rus saldırıları sonucu öldüğü açıklandı. Hayatını kaybeden gazetecinin, ABD televizyon kanalı FOX TV'nin kameramanı olduğu öğrenildi.

IRAK, AFGANİSTAN VE SURİYE SAVAŞLARINI DA GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

FOX News Media CEO’su Suzanne Scott tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev dışındaki Horenka bölgesinde savaş kameramanı Pierre Zakrzewski'nin aracının isabet aldığı belirtildi.

Daha önce Irak, Afganistan ve Suriye'de çalıştığı bildirilen Zakrzewski'nin, şubat başından beri Ukrayna'da görev yaptığı kaydedildi.

Dün gerçekleşen aynı saldırıda FOX News haber kanalı savaş muhabiri Benjamin Hall'un yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırıları sonucunda, 13 Mart'ta da Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin öldüğü bildirilmişti.

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