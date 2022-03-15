Türkiye Gazetesi

Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası, ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılması tartışmaları da bir süredir gündemdeydi. Söz konusu tartışmalar bugün Konseyde oylamaya açılacakken, Rusya'dan kritik bir adım geldi. Moskova yönetimi, Avrupa Konseyi'nden ayrıldığı kararı içeren mektubu konsey başkanına iletti.

OYLAMAYA 2 SAAT KALA AYRILIK KARARINI İLETTİLER

Çıkarılması için yapılacak oylamaya 2 saat kala, Rusya'dan son dakika hamlesi geldi. Rusya, konseyden ayrıldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya düşmanca davranan Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin "Avrupa Konseyi'nin çizgisini ve Avrupa’da ortak insani hukuk alanını ihlal etmeye devam ettiği” ifade edilmiş, Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne katılmayacağının belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca "Rusya, örgütün Batı üstünlüğü ve narsisizm platformuna dönüşmesinde yer almayacak" ifadeleri kullanılmıştı.

Rusya, Avrupa Konseyi’nde yer almayacağını duyurdu ​Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nde bundan sonra yer almayacağını bildirdi.

Avrupa Konseyi’nden Rusya kararı: Temsil hakkı askıya alındı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya'nın Ukrayna harekatı sebbeiyle temsil hakkının askıya alındığını duyurdu.