Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, iki ülke arasındaki müzakereler sürüyor. Dördüncü turun geride bırakıldığı müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna tarafı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kullandığı ses tonunu olumlu yönde değiştirdiğini açıkladı.

Müzakereler online ortamda gerçekleşti.

"RUSYA ARTIK BİZİM POZİSYONUMUZU ANLIYOR"

Konuya ilişkin açıklama Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva yaptığı açıklamada, olumlu gelişmelerin yaşandığının sinyalini vererek, "Müzakerelerin başlangıcında Rusya bizim pozisyonumuzu anlamak istemiyordu. Pes edin silahları bırakın diyorlardı. Şimdi Rusya konuştuğu tonu değiştirdi farklı tonla bizimle konuşuyor pozisyonumuzu anlıyor. İki ülkenin devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir" dedi.



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise, "Müzakereler devam ediyor. Başlıca konular bölgedeki düzen, ateşkes ve ordunun geri çekilmesi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Peskov'dan cevap geldi Rusya'nın Ukrayna'daki işgal operasyonları devam ederken, Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Müzakerelere ilişkin değerlendirme yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmelerin devam ediyor olmasını olumlu olarak değerlendirdi. Ukrayna tarafından yapılan "Savaş mayısta bitebilir" açıklamasına da değinen Peskov, net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Kremlin'den müzakere açıklaması: Olumlu gidiyor Rusya-Ukrayna arasında müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor. Müzakerelere yönelik açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bir şey söylemek için erken ama görüşme olumlu ilerliyor" dedi.