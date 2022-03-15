Türkiye Gazetesi

Cape Town'da 40 dolmuş şoförü karakol basıp, nezaretteki meslektaşlarını polisin elinden aldı. News24'ün haberine göre, Cape Town'da yaklaşık 40 dolmuş şoförü, sahte evrak bulundurmaktan gözaltına alınan iki meslektaşını kurtarmak için Philipi bölgesindeki karakolu bastı.

POLİSLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Saldırgan şoförler, meslektaşlarının salıverilmesi taleplerinin reddedilmesinin ardından, polis memurlarını etkisiz hale getirip, gözaltındaki arkadaşlarını da alarak olay yerinden uzaklaştı.

Saldırganlar ve karakoldan çıkarılan iki şoför henüz yakalanamazken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.



