Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 20. gün geride kaldı. İki ülke arası müzakerelerden ılımlı mesajlar gelmeye başlasa da henüz barışa dair umut veren bir açıklama gelmedi. Bu süreçte Rusya'nın saldırılarını sivilleri ayırmaksızın gerçekleştirmesi acı bilançoların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu kapsamda Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-15 Mart aralığında Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 97 çocuğun öldüğünü bildirdi.

100'DEN FAZLA ÇOCUK YARALI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Rusya silahlı kuvvetlerince Ukrayna'da düzenlenen saldırılar sonucu bugüne kadar 97 çocuğun hayatını kaybettiği, 100'den fazla çocuğun yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Her gün en az 5 çocuk bombardımanlar altında ölüyor." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna, ‘Büyük ilerleme kaydedilebilir’ deyip duyurdu: Rusya ses tonunu değiştirdi Bugün beşinci turu gerçekleşen Rusya, Ukrayna müzakeresinin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Ukrayna, müzakere masasında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olumlu manada ses tonunu değiştirdiğini açıkladı.

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Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Peskov'dan cevap geldi Rusya'nın Ukrayna'daki işgal operasyonları devam ederken, Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Müzakerelere ilişkin değerlendirme yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmelerin devam ediyor olmasını olumlu olarak değerlendirdi. Ukrayna tarafından yapılan "Savaş mayısta bitebilir" açıklamasına da değinen Peskov, net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

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