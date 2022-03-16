Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 5’inci turu sona erdi. Söz konusu görüşmenin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, "Müzakereler zorlu geçiyor. Prensiplerimizin çakıştığı noktalar var ancak uzlaşma sağlanabilir” dedi.

"YARIN DEVAM EDECEĞİZ"

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik işgali sonlandırmak için hem sahada hem masada mücadele devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında çevrimci olarak devam müzakerelerin 5’inci turu sona erdi. Müzakerelerdeki 6’ıncı turun ise yarın yapılacağı ifade edildi.



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, müzakerelerin zorlu devam ettiğinin altını çizerek, “Yarın devam edeceğiz. Müzakereler zorlu geçiyor. Prensiplerimizin çakıştığı noktalar var ancak uzlaşma sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Ukrayna, ‘Büyük ilerleme kaydedilebilir’ deyip duyurdu: Rusya ses tonunu değiştirdi Bugün beşinci turu gerçekleşen Rusya, Ukrayna müzakeresinin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Ukrayna, müzakere masasında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olumlu manada ses tonunu değiştirdiğini açıkladı.

Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Peskov'dan cevap geldi Rusya'nın Ukrayna'daki işgal operasyonları devam ederken, Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Müzakerelere ilişkin değerlendirme yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmelerin devam ediyor olmasını olumlu olarak değerlendirdi. Ukrayna tarafından yapılan "Savaş mayısta bitebilir" açıklamasına da değinen Peskov, net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Putin yeni bir harita çiziyor: Ukrayna bölünüyor Stratejist Dr. Tuğrul Çamaş "Rus ordusunun harekât planı, bölünmüş Ukrayna senaryosuna göre çizildi. Hedefleri Kırım, Azak Denizi ve Karadeniz’le bağı kesilmiş bir Batı Ukrayna ile Rusya güdümlü Doğu Ukrayna" dedi.