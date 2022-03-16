Türkiye Gazetesi

ABD Senatosu, yaz saati uygulamasının kalıcı olmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısını resmen onayladı. Cumhuriyetçi Senator Marco Rubio sponsorluğunda sunulan tasarı, Senato Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi.

YASALLAŞIRSA 20 KASIM 2023'TA BAŞLAYACAK

Rubio yaptığı konuşmada, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını, ancak tasarının yasalaşması durumunda uygulanmaya 20 Kasım 2023'te başlanacağını belirtti. Söz konusu tasarı Temsilciler Meclisinden de onay alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

Kalıcı yaz saati uygulaması ile 6 yılda 6 milyar lira tasarruf 2016 yılından itibaren kullanılmaya başlanan ve gün ışığının günlük hayatta kullanımını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan kalıcı yaz saati uygulamasında yürürlükte olduğu 6 yıl boyunca toplam 6 milyar lira tasarruf edildiği açıklandı.



AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından vazgeçiyor Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin yaz uygulamasının kaldırılması için gerçekleştirdiği oylamada öneri 410’a karşı 192 oyla kabul edildi.