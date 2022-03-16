Türkiye Gazetesi

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel “Türkiye’ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı. Patriotlar hava savunma silahıdır. Bununla bir ülkeye saldıramazsınız. Bunun sonucunda Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini sipariş etmeye çalıştı. Bu NATO partneri için zordu” dedi.

TB2 ÇOK ÖNEMLİ

Öte yandan Amerikalı Siyaset Bilimci Francis Fukuyama “MiG-29, Ukrayna'nın gücüne fazla bir şey katmaz. Önemli olan Javelin, Stinger, Bayraktar TB2, tıbbi malzeme, iletişim ekipmanı ve istihbarat paylaşımı tedarikidir. Türk insansız hava araçları en çok satılanlar arasında olacak" dedi.

Pentagon açıkladı: Patriot bataryaları Polonya'da Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, ABD'nin Polonya'ya sevk ettiği iki Patriot hava savunma sistemi bataryasının gün içinde söz konusu ülkede konuşlandırıldığını duyurdu.

