Türkiye Gazetesi

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i düelloya davet etmişti. Putin tarafından Elon Musk'a ilişkin bir cevap gelmezken, Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan karşı bir açıklama gecikmedi.

Kişisel Telegram profilinden mesaj yayınlayan Kadirov, Musk'a kadın ismi takarak alay ettiğini düşünüyor. Ramazan Kadirov, Elon Musk'a "Elona" şeklinde hitap ederek, "Gücünü Putin ile kıyaslama. Tamamen farklı iki ligdesiniz ve bu dövüş sanatları ya da judo değil. Vladimir Vladimiroviç, çok daha zayıf bir rakip olan seni fena halde yendiğinde sportmenlik dışı görünecek. Kibar Elona’dan vahşi Elon’a dönüşmen için kaslarını biraz daha çalıştırman gerekiyor" dedi.

ELON MUSK ADINI ELONA YAPTI

Bununla da yetinmeyen Kadirov, Musk’ın silahlı eğitim ve dövüş konusunda ustalık kazanması gerektiğini belirterek, milyarder girişimciyi Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi, Akhmat Dövüş Kulübü, Grozni Çeçen Devlet Televizyonu ve Radyosu gibi bu tür eğitimler veren kurumlarda eğitim görmeye davet etti.

Elon Musk ise Kadirov'un Telegram paylaşımının ekran görüntüsünü Twitter'da takipçileriyle paylaştı. Musk, Kadirov'un silah ve dövüş eğitimi teklifine yönelik, "Bu teklif için teşekkür ederim ama bu kadar iyi bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Dövüşmekten korkuyorsa sadece sol elimi kullanabilirim, solak olmamama rağmen. Saygılar, Elona." dedi.

Elon Musk, Twitter profilinde güncelleme yaparak ismini 'Elona' yaptı.

Şu anda dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk'ın Twitter'da ismini Elona Musk yaptığı görülüyor. Musk'ın 78 milyondan fazla takipçi var ve genellikle kripto paralar, ekonomi gibi alanlarda yaptığı yorumlarla gündeme geliyor.

Elon Musk'tan ilginç çıkış: Putin'i dövüşe davet etti Sosyal medya hesabından ilginç bir çıkış yapan Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet ettiğini açıkladı.

Elon Musk’tan enflasyona karşı yatırım tavsiyeleri! Listesini tek tek sıraladı Dünyanın en zengin iş adamı olan Elon Musk, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. ABD’de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon oranlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Musk, enflasyon sürecinde fiziksel ürünlere sahip olmanın daha iyi olduğunu belirtti. Kripto paralarla ile ilgili önemli açıklamalarda da bulunan Elon Musk, elinde bulundurduğu kripto paraları satmayacağını, saklayacağını belirtti.