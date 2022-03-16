Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 21. gününde saldırıları devam edam ederken Rus birlikleri yerleşim yerlerini hedef alarak sivilleri vuruyor. Yaklaşık 3 milyon Ukraynalı insanın komşu ülkelere göç ettiği savaşta bini aşkın sivil ölmüş binlercesi ise yaralanmıştı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batıya çağrı yaparak ülkesi için yardım istemişti ancak yardım çağrılarına pek de kulak asılmamıştı. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler Rusya hakkında yaptırım kararları almış ve bu yaptırımlarla Rus ekonomisi hedef alınmıştı. Savaş neredeyse 1. ayını doldurmak üzere ancak Batılı ülkeler savaşın durdurulması için somut bir faaliyette bulunmadı. Tüm bunlar konuşulurken hakkında ajanlık iddiaları bulunan Fransız yazar Bernard Henri Levy, şimdi de Ukrayna'nın Odessa şehrinde ortaya çıktı.

'SAVAŞIN HABERCİSİ' OLARAK BİLİNİYOR

Odessa'da Ukrayna özel kuvvetlerinin korumasında sokakta dolaştığına dair fotoğrafları basına yansıyan Bernard Henri Levy, çatışmalardan günler önce de Kiev'de sınır birliklerini denetlemiş, Ukrayna'nın eski devlet başkanı Poroşenko ile görüşmüştü. 'Savaşın habercisi' olarak nam salan Levy'nin bağlantıları, oldukça dikkat çekiyor.

Bernard Henri Levy, daha önce de savaşın olduğu Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta yaptığı görüşmelerle dikkat çekmişti.

'KÜRDİSTAN KURULACAK'

2014'te Suriye’nin Ayn el-Arab şehrine giden Levy, bölgede yaklaşık 10 gün vakit geçiren yazar terör örgütü PKK’dan önemli isimlerle görüşmüş ve burada yapığı açıklamasında “Kürdistan”ın 2 yıl içerisinde kurulacağını söylemesi dikkat çekmişti.

PKK VE İSRAİL'E YAKIN

Terör örgütü PKK/YPG'ye ve İsrail'e yakınlığıyla bilinen Bernard Henri Levy'nin aynı zamanda Yahudi kimliği de bulunuyor.

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