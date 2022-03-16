Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 21 gündür devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat - 16 Mart tarihleri arasında yaşanan çatışmalarda 13 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Rus ordusuna ait 430 ana muharebe tankı, bin 375 zırhlı savaş aracı, 190 topçu sistemi, 70 çok namlulu roketatar sistemi, 43 hava savunma sisteminin imha edildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca 84 Rus savaş uçağı, 108 helikopter, 819 araç, 3 gemi, 60 yakıt tankeri, 11 İHA ve 10 adet özel ekipmanın vurulduğu kaydedildi.

Esir alınan Rus askerinden Putin’e: Sizin adınıza utanıyorum Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askeri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslendi. Rus askerleri ve devlet başkanı Putin adına utandığını söyleyen asker, "Hepimiz doğruları söylemek için buradayız, herhangi bir baskı altında değiliz. Burada sivil insanlar, çocuklar ölüyor." dedi.

Ukrayna öldürülen Rus asker sayısını açıkladı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ederken yoğun bir direniş göstere Ukrayna, saldıran Rus ordusunun 389 tank, 77 uçak ve 90 helikopter kaybettiği bildirildi.

Zelenskiy, öldürülen Rus asker sayısını açıkladı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldırı gerçekleştiren Rus ordusundan 13 bin askerin öldüğünü bildirdi.