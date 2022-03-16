Türkiye Gazetesi

Üzerinde eski Roma imparatoru Jül Sezar’ı öldüren Brütüs’ün portresi bulunan madeni para müzayedede satışa çıkarılıyor.

Brütüs, Milattan Önce 44’te 23 bıçak darbesiyle öldürülen Sezar’ın en yakın arkadaşlarındandı.

Brütüs, imparatorun ölümünden sonra kendi adına altın ve gümüş sikkeler bastırmıştı.

Altın sikkelerden sadece üçü günümüze ulaştı. Satışa çıkarılan sikke de 2020 senesine kadar British Museum’da sergileniyordu.

Anlaşmanın sona ermesiyle sahibi sikkeyi müzeden alarak müzayedede satışa çıkardı. Müzayede, İsviçre antik madeni para firması Numismatica Ars Classica tarafından 30 Mayıs 2022'de Zürih'teki Hotel Baur au Lac'ta yapılacak.

Paranın 1,5 milyon sterline (yaklaşık 30 milyon TL) satılması bekleniyor.

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