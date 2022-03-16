Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat tarihinde "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla başlattığı askeri operasyonda savaş resmen başladı. Rus ordusunun Kiev merkezine kadar ilerleyişini sürdürdüğü saldırıların 21. gününe girilirken her iki cephede de kayıp verilmeye devam ediyor. Yüz binlerce insanın öldüğü savaşta binlerce insan da yaralandı. Savaştan kaçan 3 milyon Ukraynalı ülkeden ayrılırken geride kalan Ukraynalı vatandaşlar sığınaklarda yaşamlarına sürdürmeye devam ediyor.

20’Yİ AŞKIN DÜNYA LİDERİYLE TEMAS KURULDU

Ukrayna- Rusya savaşının başladığı 24 Şubat tarihinden itibaren yoğun diplomatik temaslarda bulunan Türkiye, ateşkes yapılması ve barışın sağlanması amacıyla girişimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için aktif bir diplomasi trafiğini yürütüyor. Çözüme ulaşmak için arabulucu rolünü üstlenen Türkiye, barış için mekik diplomasini yoğunlaştırdı. Ukrayna ve Rusya arasında barışın temin edilmesi için 20’yi aşkın dünya lideri ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon diplomasisine devam ediyor.

“HEP BİRLİLTE BARIŞIN YOLUNU AÇALIM”

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girdiği 24 Şubat tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bazı bakan ve kurmaylarıyla güvenlik zirvesine başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı. Saldırıdan iki gün sonra 26 Şubat ve 4 Mart’ta da telefon görüşmesi yapan Erdoğan, ateşkes ilanı noktasında çaba gösterdiklerini dile getirdi. Erdoğan savaşın diğer tarafı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 6 Mart’ta bir telefon görüşmesi yaptı. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişelerinin ve siyasi çözüm arayışlarına cevap vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis

YOĞUN TELEFON DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştü. Ukrayna ve Rusya’nın yanı sıra diğer ülke liderleri ile de temas kuran Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Antalya Diplomasi Forumu

ANTALYA’DA TARİHİ ZİRVE

Türkiye savaşın iki tarafını da masaya oturtarak tarihi bir zirveye imza attı. Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları Antalya Diplomasi Forumu’nda 10 Mart’ta bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın katıldığı toplantıda, savaşın sonlandırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

11 LİDERLE GÖRÜŞTÜ

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de aralarında bulunduğu 11 liderle görüşen Erdoğan, 13 Mart’ta telefon görüşmesi yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi. BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

POLONYA CUMHURBAŞBAKANINDAN ANKARA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i , 14 Mart pazartesi günü de Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz’u Türkiye’de ağırlayarak liderlerle Ukrayna-Rusya savaşı konusunda görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Ankara’da bir araya gelerek bölgede son durumu değerlendirecek.

BAKAN AKAR NATO’NUN TOPLANTISINA KATILACAK

Savaşın ilk günlerinden itibaren aktif bir şekilde barışı sağlamak için çaba gösteren Türkiye, mekik diplomasisini yoğunlaştırıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Rusya’da, yarın ise Ukrayna’da mevkidaşları ile son gelişmeleri görüşecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlenecek NATO ülkeleri savunma bakanları olağanüstü nitelikli toplantısına katılıyor. Akar, toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

NATO’DAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

NATO ülkelerinin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere gelecek hafta Brüksel'de olağanüstü zirvede bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 24 Mart tarihinde Brüksel'deki NATO karargahında olağanüstü NATO Liderler Zirvesi düzenleneceğini açıkladı. Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti.

Erdoğan'dan telefon diplomasisi:Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile telefonda görüşerek, seçim sonucu dolayısıyla tebriklerini iletti.