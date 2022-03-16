Türkiye Gazetesi

Ukrayna topraklarını işgal etmek amacıyla girdikleri topraklarda esir düşen Rus askerler, Putin’i kızdıracak ve savaşın gerçek yüzünü ortaya çıkaracak önemli açıklamalarda bulundu.

Pişmanlıklarını dile getiren askerler, artık gerçeği tüm dünyanın bilmesini istediklerini ifade ederek Ukrayna televizyonunda yayımlanan bir basın toplantısında konuştu.

ET PARÇASI OLARAK GÖNDERDİLER

Rusya’nın kazanmasının mümkün olmadığı bir savaşa ‘et parçası’ olarak gönderildiklerini söyleyen askerler ‘suçlu’ diye nitelendirdikleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e işgal sebebiyle tepki gösterdi.

"Durmak istiyoruz, tüm dünyaya gerçeği söylemek istiyoruz. Çocuklar boş yere ölüyor. Putin yalancı biri. Eve gitmek istiyorum, burada olmak istemiyorum, utanıyorum, beni bağışlayın." Diyen askerin konuşması savaşlarda bütün tarafların kaybeden olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken asker, Rus ordusunun Putin gözündeki değerine de değindi.

Kendilerinin et parçası olduğunu, barışçıl şehirleri bombalayan uçaklar ve topçular tarafından öldürüldüklerini söyleyen Rus asker, "Rusya'nın yoldaş cumhurbaşkanı, yalan söylüyorsunuz. Burada bu tür suçları kendi isteğinize göre işliyorsunuz."

"Yanılıyorsun Putin, suçlusun. Bütün bunlara bir son vermeni istiyorum. Lütfen tüm askerlere evlerine dönmeleri emrini ver. Hükümetin makul olduğunu düşündüm ama bizi et parçası gibi içeri attılar.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı öldürülen Rus asker sayısını açıkladı Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 13 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Ruslar Odessa'yı bombaladı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 21. güne girdi. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını duyurdu.