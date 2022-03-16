Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Batılı ülkeler arasında Rusya'ya sert tepki gösterenler biri de İngiltere Başbakanı Boris Johson'dı. Tepkilerin ardından Rusya'ya peş peşe yaptırımlar gelmiş ve Rusya ile ticaretler kesilmişti. Savaşın petrol fiyatlarına etki ederek yükseltmöesi nedeniyle tedirgin olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle ilgili bir yankı uyandıracak bir itirafta bulundu. Jonhson'ın ses getirecek itiraflarının yer aldığı makale Daily Telegraph'ta yayımlandı.

'İZİN VERDİK'

İngiltere Başbakanı Johnson, makalesinde 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Putin, Ukrayna’yı ilk defa 2014’te işgal etti. Batı o dönem korkunç bir hata yaptı. Rusya, bağımsız ve egemen bir devlete ait büyük bir toprak parçasını ele geçirdi ve biz de buna izin verdik.”

RUSYA'NIN KIRIM'I İLHAKI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te protesto gösterileri başladı ve sokak gösterileri ve halkın tepkisi üzerine Yanukoviç 22 Şubat'ta ülkeden kaçtı ve Batı yanlısı siyasetçiler yönetime geçti.

Kiev'deki yönetimin değişmesine karşılık Rus yanlısı silahlı grupların baskısı altındaki parlamentoda, "Kırım, Ukrayna'nın parçası olarak kalsın mı yoksa Rusya'ya mı bağlansın?" sorusunun Yarımada sakinlerine yöneltileceği referandum yapılması istendi.

Rusya yanlısı silahlı güçlerin etkisindeki referandum sonucunun Moskova'nın da beklediği kararın, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı belirtildi. Putin, 21 Mart'ta Kırım'ı ilhak eden yasayı imzaladı. Moskova yönetimi ise referandumu tanıdı.

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