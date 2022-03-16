Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna-Rusya müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Ukrayna'nın Avusturya veya İsveç gibi askerden arındırılmış bir ülkeye dönüştürülmesinin "uzlaşma" olarak kabul edilebileceğini söyleyerek, "Şu anda gerçekten tartışılan ve gerçek bir uzlaşma olarak görülebilecek seçenek bu" ifadelerini kullandı.

Peskov İsveç modeli ile ilgili olarak, "Şu anda gerçekten tartışılan ve gerçek bir uzlaşma olarak görülebilecek seçenek bu" ifadelerini kullandı.

Peskov, Moskova ve Kiev arasındaki görüşmelerin gündeminin yaptırımlar konusunu da içerdiğini belirterek, "Bu konuda yorum yapmayacağım. Gerçekten bu müzakerelerde yaptırımlar konusuna değiniliyor. Ancak şimdi herhangi bir ayrıntı vermek istemiyorum" şeklinde konuştu.

RUSYA'YI HEDEF ALAN YAPTIRIMLARA TEPKİ

Dünyadaki tüm ülkelerin Rusya'yı hedef alan "yaptırım kervanına" katılmadığını vurgulayan Peskov, Washington yönetiminin bu dönemde diğer devletler üzerindeki baskısının daha önce görülmemiş bir boyutta olduğunu savundu. Peskov, "ABD bugünlerde dünyanın birçok ülkesine benzeri görülmemiş bir baskı uyguluyor. Ülkelerin büyük çoğunluğu bu baskı altında eziliyor ama ezilmeyen ve egemenlik pozisyonunu daha dengeli kuran ülkeler de var. Bunu açıkça ilan ediyorlar. Üzerlerindeki herhangi bir baskıyı kabul edilemez buluyorlar" dedi.



Kremlin'den müzakere açıklaması: Olumlu gidiyor Rusya-Ukrayna arasında müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor. Müzakerelere yönelik açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bir şey söylemek için erken ama görüşme olumlu ilerliyor" dedi.

Kremlin'den Ukrayna savaşının ne zaman biteceğine ilişkin açıklama Kremlin sözcüsü Peskov, "saldırılar ne zaman sona erecek?" sorusuna 'Batı'dan sorularımıza yanıt istiyoruz, ondan sonra her şey biter.' cevabını verdi.