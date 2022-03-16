Türkiye Gazetesi

Geri manevra yapılacaksa sürücü araçtan inmek ve iterek arabanın yönünü ters çevirmek zorunda. Azami sürat de saatte 60 kilometre. Son derece düşük kapasitesine rağmen araç, müzayedede rekor fiyattan alıcı buldu.

111,000 STERLİNE SATILDI

Bu aracın ilklerinden olduğu sanılan 1963 model kırmızı bir araba, Car and Classics kurumu tarafından internet ortamında düzenlenen açık artırmada 111.000 sterline (2.132.000 TL) satıldı.

Müzayedede aracı satın almak için kıyasıya bir mücadele olduğunu belirten organizatör, “Sağlam ve benzersiz görünümü, onu bir şehir otomobili olarak çarpıcı bir seçim haline getirdi” dedi.

Seyyar satıcının arabasının önüne yazdığı ilginç not herkesi mest etti! Afrikalı bir seyyarın arabasının önüne yazdığı not, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Seyyarın arabasının önündeki yazıda, “Zenginliği sonsuz olan Allah'ın kulu iken, dünyanın fakirliğinden neden korkayım?" ifadeleri yer alıyor. Yazıyı gören sosyal medya kullanıcıları ise peş peşe yorumlarda bulundu.

Kiraladığı araç yüzünden kendi arabasından oldu Muğla'da yaşayan kokartlı turist rehberi Lider Kızıl, 2 yıl önce senet imzalayarak kiraladığı araba yüzünden kendi arabasından oldu. Kızıl, konu hakkında suç duyurusundan bulunacağını söyledi.