Türkiye Gazetesi

Vladimir Putin’in 24 Şubat sabah verdiği saldırı emriyle başlayan Rus ordusunun Ukrayna’yı işgalinin 21. gününde İngiliz basınında çarpıcı bir iddia manşetlere taşındı.

İngiltere basınından inres gazetesi, Putin’in “Ukrayna’ya boğun eğdirmek ve ekonomisini yok etmek için” C planını devreye aldığını iddia edildi. Uygulamaya konulan planda, Ukrayna’nın uzun menzilli füzelerle şehirlerdeki altyapı ve üretim yerlerini bombalayarak yıpratma harbini içerdiği kaydedildi.

"MOSKOVA PARALI ASKERLERE BEL BAĞLADI"

Planda ek olarak, Ukrayna’ya batıdan gelecek yardımların önüne geçilmek istendiği bilgisine yer verildi. Ukraynalı askerlerinin direnişi ve karşı saldırılarının Rus birliklerine son günlerde gerilime yaşattığı, özellikle Kiev çevresinde az ilerleme kaydedildiği belirtildi. Bu yüzden Moskova yönetiminin gün geçtikçe daha fazla paralı askere "bel bağladığı" aktarıldı.

"RUSYA'NIN AZ SAYIDA YETERLİ BİRLİĞİ KALDI"

Haberde, "Batı istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna genelindeki çok yönlü saldırılarının mevcut temposunu sürdürmek için az sayıda yeterli birlik ve teçhizata sahip olduğuna inanıyor." denildi.

'PUTİN SAVAŞ SUÇLUSU'

Öte yandan ABD Senatosu, Putin'i 'savaş suçlusu' olarak tanımlayan karar tasarısını kabul etti ve soruşturma başlatılacağını açıkladı.. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın öncülüğünde 20'den fazla senatörün imzasıyla Senato Genel Kuruluna getirilen tasarıda Putin, savaş suçlusu olarak tanımlandı.

ABD Senatosu onayladı: Putin savaş suçlusu ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlayan karar tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarının soruşturulmasını öngörüyor.

Rus tenisçi Medvedev, Putin'i kınamazsa Wimbledon'a alınmayacak Tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Rus tenisçi Daniil Medvedev'in, Vladimir Putin yüzünden tehlikede. Medveden, eğer Putin'i desteklemediğine dair "güvence" vermezse Wimbledon'dan men edilebilir.