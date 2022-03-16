Türkiye Gazetesi

Our Great National Parks (Büyük Milli Parklarımız) belgeseli, geçtiğimiz Şubat ayında duyuruldu. Barack ve Michelle Obama'nın kurduğu Higher Ground Productions şirketinin ürettiği belgesel, çiftin Netflix için ürettikleri programlar arasında. Bu arada, Şubat ayındaki açıklamada, Barack Obama'nın belgeselde sunucu ve anlatıcı olarak görev yapacağından bahsedilmedi.

Barack Obama, Our Great National Parks belgeselinin fragmanında, "Yürüyebilen bir balık. Dalgaları yakalamak isteyen sörf yapan su aygırları. Dünya üzerinde başka hiçbir yerde bulunmayan türler. İnsanlık bu vahşi yerleri korumaya başladığında, ne kadar önemli hale geleceklerini bilmiyordu: Nesli tükenmekte olan türler için bir sığınak ve bilimsel araştırmalar için bir yuva." diyor.

Belgeselde, ABD'nin Monterey Körfezi'ndeki parklardan, Kenya'daki Tsavo Ulusal Parkı'na ve Endonezya'nın yağmur ormanlarındaki Gunung Leuser Ulusal Parkı'na kadar birçok bölgeden görüntüler yer alıyor. Bununla birlikte, Our Great National Parks (Büyük Milli Parklarımız) belgeseli 13 Nisan’da Netflix’te yayına girecek.

Obama çifti, 2018 yılında kurdukları Higher Ground Productions şirketi aracılığıyla Netflix ile bir anlaşma yaptı. Anlaşmanın belgesel ve dizilere yönelik olduğu biliniyor. Şirket, milli parklar serisinin yanı sıra Netflix'e birçok projeyi getirdi; çocuk programları Ada Twist, Scientist ve Waffles + Mochi; Oscar ödüllü belgesel American Factory; Michelle Obama'nın anısına dayanan Peabody Ödüllü Crip Camp: A Disability Revolution ve Becoming filmini de çekti.

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