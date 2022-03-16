Türkiye Gazetesi

Kamuflajları ve silahlarıyla Lviv Tren İstasyonu’na gelen 20 savaşçı, Ukrayna ordusunun kendilerine vereceği görevi yerine getirmek için hazır olduklarını söyledi. Rusya’ya karşı savaşmak için yola çıktıklarını ifade eden takım lideri Pavel Kulazhanka, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun aksine Ukrayna’nın yanında olduklarını vurguladı.

"UKRAYNA BAĞIMSIZ OLMAZSA BELARUS DA OLMAYACAK"

Kiev’e giderek savaşmaktan kesinlikle korkmadıklarını belirten Kulazhanka, “Hepimiz oldukça sakiniz. Neden burada olduğumuzu biliyoruz. Ukrayna’nın bağımsızlığı için savaşacağız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, Ukrayna bağımsız olmazsa gelecekte Belarus da bağımsız olmayacak. Bu yüzden ortak düşmanımızla sonuna kadar savaşacağım.” ifadelerini kullandı.

Dev Alman şirketinden Rusya'ya kötü haber Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimleri devam ederken Almanya'nın en büyük şirketi olan E.ON Gazprom doğal gaz şirketinden yeni gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı.