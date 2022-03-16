Türkiye Gazetesi

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan “Çarşamba Suri” kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu yıl ki Nevruz bayramı öncesi yılın son çarşamba günü yapılan kutlamalar ne yazık ki faciayla sonuçlandı. İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan “Çarşamba Suri” (Kızıl Çarşamba) kutlamaları 19 kişinin canına mal oldu.

Devlet televizyonuna konuşan İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, sokaklarda ateş yakılıp havai fişekler atılarak yapılan kutlamalardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

2 BİN 798 YARALI

Halidi açıklamasında “Bu yılki Çarşamba Suri kutlamalarında 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 798 kişi de yaralandı.” ifadelerini kullandı.

171 KİŞİ UZVUNU KAYBETTİ

Yaralananlardan 171 kişinin uzvunu kaybettiğini, 150 kişide yanık oluştuğunu ve 880 kişinin de gözlerinden yaralandığını aktaran Halidi, en çok ölümün Doğu Azerbaycan ve Kum eyaletlerinde olduğunu belirtti.

Son 10 yılın en yüksek rakamları olduğu ifade edilen ölüm ve yaralanma vakalarının 21 Ocak'tan itibaren yürütülen hazırlıklar ve gece yapılan kutlamalardaki kayıpları kapsadığı belirtildi.

ÖLÜMLERİN ÇOĞU PATLAYICI KAYNAKLI

Ölüm ve yaralanmaların birçoğunun, bu geceye gelinceye kadar merdiven altı atölyelerde patlayıcı ve yanıcı madde hazırlama esnasında meydana geldiği ifade ediliyor.

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