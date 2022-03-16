Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Kongresi'ne hitap etti. Zelenski'nin görüntüsü ekrana yansıtıldığında kongre üyeleri Ukraynalı lideri ayakta alkışladı.

Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve S-300 gibi hava savunma sistemlerine şu aşamada çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Zelenski'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu anda ülkemizin kaderine karar veriliyor. Ukrayna özgür kalıp, demokrasisini koruyacak mı buna karar veriliyor. Ukrayna'nın hava sahasının kapatılmasını talep ediyoruz; çok mu şey istiyoruz? Eğer hava sahası kapatılamayacaksa Batılılar Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayabilir.

Rusya sadece bize değil, bizim toprağımıza değil değerlerimize karşı da savaş ilan etti. Özgür yaşama hakkımıza, kendi ülkemizde yaşama hakkımıza savaş ilan etti. Şanlı tarihinizde bazı sayfalar var ki Ukraynalıların şu anda yaşadıklarını anlayabilirsiniz, size ihtiyacımız olduğunu anlayabilirsiniz. Pearl Harbor’u hatırlayın, nasıl hava kararmıştı uçaklar saldırmıştı, 11 Eylül’ü hatırlayın korkunç bir saldırıydı ve kimse bunu beklemiyordu. Bizim ülkemiz bunu şu anda her gün yaşıyor.

ABD'nin ülkemiz için bu zamana kadar yaptığı silah yardımlarına ve çabalarına teşekkür ederim. Ukrayna size minnettar, ABD’nin verdiği muazzam desteğe minnettar. Yaptığınız her şeye müteşekkiriz. Başkan Biden’a da minnettarım, gerçekten içinden gelerek demokrasiyi savunuyor.

'RUSYA'DAKİ TÜM SİYASETÇİLERE YAPTIRIM UYGULANSIN'

Şimdi size daha da fazlasını yapmanız için çağrı yapıyorum, yeni yaptırım paketleri her hafta sürekli gelmedi ta ki Rus savaş makinesi durana kadar. ABD’ye çağrımız Rusya’daki tüm siyasetçilere yaptırım uygulaması. Hala bu saldırıdan sorumlu olanlarla ilişkisini kesmeyen herkese yasak getirin.

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