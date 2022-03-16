Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bugün Moskova’da bir araya geldi. İki bakan arasında görüşmeler başladı.Ukrayna’nın Rusya’ya karşı başlattığı savaş 21. Güne girdi. Taraflar arasında barış müzakereleri devam ediyor.



Bugün gerçekleşen görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, Bakan Çavuşoğlu’nu sıcak bir şekilde karşıladı.

Lavrov, Çavuşoğlu ile önce tokalaştı, daha sonra sarıldı. O anlar kameralara yansırken akıllara Lavrov'un Katarlı mevkidaşına yaptığı soğuk karşılama geldi.

Önceki gün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani ile görüşen Lavrov’un mevkidaşını karşılarken eli cebinde olması, Bakan Çavuşoğlu’nu karşılarken ise son derece sıcak olması dikkatleri çekti.

Lavrov'dan müzakere açıklaması: Uzlaşma için umut var Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov barış görüşmelerinin kolay olmadığını ancak uzlaşma için umut olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinden ilk açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Rusya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi. Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan bakanlar toplantıda öncelikli konunun Ukrayna krizi olduğunu vurguladı. Lavrov ise yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Ukrayna konusundaki dengeli tutumu çok önemli" dedi.

