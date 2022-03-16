Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 21. gün geride kaldı. Rus ordusu, başkent Kiev'in banliyölerinde özellikle kuzeybatıdaki Bucha kasabası ve batıdaki Jitomir'e giden otoyol çevresinde çatışmaları yoğunlaştırdı. Harkov şehri ise yoğun bombardıman altında... Ukrayna'da bunlar yaşanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir açıklama geldi. Putin "Ukrayna'ya özel operasyon başlatmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Operasyon plana göre ilerliyor. Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz. Ordumuz, Ukrayna'nın Kırım'a ve Donbas'a saldırma planlarını engelledi" dedi. Görüşmeler için hazır olduğunu belirten Rus lider, operasyonun bütün hedeflerine ulaşılacağını dile getirdi.

"DÜNYADA GIRA PROBLEMİ YAŞANACAK"

Yaptırımların sadece Rusya'ya değil bütün dünyaya zarar verdiğini belirten Putin "Dünyada gıdayla ilgili problemlerle yaşanacak" yorumunda bulundu. Vladimir Putin "Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar” ifadelerini kullandı.

"ANTALYA'DAKİ MÜZAKERELER UMUT OLDU"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise “Bizim için kilit konular doğu Ukrayna halkının güvenliği ve Ukrayna'nın silahsızlandırılması. ABD, Ukraynalı yetkililerin pozisyonlarını belirlemede nihai rol oynuyor" şeklinde konuştu. Bakanı Serge Lavrov, Ukrayna ile Antalya'da gerçekleştirilen görüşmelerin zorlu geçtiğini ancak uzlaşıya varılması için umut olduğunu söyledi.

"RUSYA İLE MÜZAKERELER ÇOK ZORLU"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da görüşmeler ile ilgili "Rusya ile müzakereler çok zorlu. Ancak anlaşma ihtimali görüyoruz. Temel çelişkiler var fakat kesinlikle uzlaşılabilir. Molalar esnasında alt gruplar halinde çalışmalar devam edecek" sözlerini sarf etti.

"RUS GEMİLERİ KARADENİZ'DEN VURUYOR"

Bir açıklama da Ukrayna cephesinden geldi. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rus gemilerinin Karadeniz üzerinden Odessa şehrini bombalandığını duyurdu. Bakan Gerashchenko "Rus donanmasına ait gemiler Odessa Bölgesi'ndeki Tusla köyü açıklarından sahil bölgesine top ve füze atışları gerçekleştirdi. İşgalciler kıyı savunma sistemimizi test etmeye çalışıyordu. Denizcileri karaya çıkarma girişiminde bulunmadılar" şeklinde konuştu.

HERSON, RUSLARIN KONTORLÜNDE

Bu arada, Odessa'da Ruslara karşı yoğun bir hazırlık başlatıldı. Şehrin sahil kesimlerine hem Ukrayna askerleri hem de sivil halk, kum torbalarından siperler oluşturmak için kolları sıvadı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Herson bölgesinin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

"NATO ÜYELİĞİNE AÇIK KAPI YOK"

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelenski, 24 Şubat-15 Mart aralığında Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 97 çocuğun öldüğünü, 100'den fazla çocuğun da yaralandığını aktardı. Zelenski "Ukrayna, NATO üyeliğine açık bir kapı olmadığını anlıyor. Maalesef yaptırımlar savaşın sonunu getiremedi. Hepimiz barışın bir an önce tesis edilmesini istiyoruz. Savaşın sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve Rus saldırılarının durması için müzakereler sürüyor. Herkesi diyalogdan çıkan sonuçları sabırla beklemeye davet ediyorum. Bu zor ama önemli çünkü her savaş bir anlaşmayla biter. Toplantılar devam ediyor" diye konuştu.

"RUSYA SAVAŞTAN YOKSULLUKLA ÇIKACAK"

Zelenski, Rus iş adamları ve vatandaşlarını savaşa karşı çıkmaya çağırdı. Ukraynalı lider, Rusya'nın bu savaştan büyük utanç ve yoksullukla çıkacağını dile getirdi.

"RUS ORDUSU GÜCÜNÜN YÜZDE 40'INI KAYBETTİ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, kendi topraklarına giren Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini iddia etti. Bakanlığın açıklamasında, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.

BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'nın saldırılarında gazeteciler de hedef oldu. ABD'li gazeteci Brent Renaud'nun ardından Amerikan Fox News kanalı için kameramanlık yapan Pierre Zakrzewski de Kiev'in dışındaki Horenka bölgesinde öldürüldü.