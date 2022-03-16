Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisi, Rus uçaklarının şehirde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığını bildirdi.
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Belaruslu savaşçılar Rusya ile savaşmak için Lviv’den yola çıktı Rusya’nın saldırıları sonrası Lviv’e gelen Belaruslu savaşçılar Ruslarla mücadele etmek için yola çıktı.
Dev Alman şirketinden Rusya'ya kötü haber Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimleri devam ederken Almanya'nın en büyük şirketi olan E.ON Gazprom doğal gaz şirketinden yeni gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı.
Türkiye’den Ukrayna-Rusya barışı için yoğun mekik diplomasi Ukrayna ile Rusya arasında savaşın başladığı ilk günden itibaren barışın tesis edilmesi için arabulucu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 20’yi aşkın liderle yüz yüz ve telefonda görüşerek başarılı bir mekik diplomasi yürütüyor. Erdoğan bugün bölgedeki son durumu değerlendirmek için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Ankara'da ağırlarken Dışişleri Bakan Çavuşoğlu ’da bugün Rusya’da, yarın ise Ukrayna’da mevkidaşları ile son gelişmeleri görüşecek.