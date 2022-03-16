Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde de hız kesmeden devam ederken, Uluslararası Adalet Divanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek bir karar çıktı. Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada "Rusya askeri operasyonu derhal durdurmalı" çağrısı yapılırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise kararı "Ukrayna, Rusya'ya karşı zafer kazanmıştır. Rusya kararı uygulayarak işgale son vermeli" şeklinde yorumladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dünyanın yeterli desteği vermediğini söyleyerek sık sık tepkisini dile getiriyordu.

"UKRAYNA RUSYA'YA KARŞI ZAFER KAZANMIŞTIR"

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını olumlu karşılayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise "Ukrayna, Rusya'ya karşı zafer kazanmıştır. Rusya kararı uygulayarak işgale son vermeli" şeklinde yorumladı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaştaki son gelişmeler ve uygulanan yaptırımlarla ilgili bugün bir konuşma yaparak Ukrayna'ya girme gerekçelerini anlattı. Askeri harekat dışında bir seçeneklerini kalmadığını söyleyen Putin, "Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın Rusya'yı parçalamaya çalıştığını iddia etti.

"BATI KİEV'İ KAN DÖKMEYE İTİYOR"

Harekatın planlandığı gibi gittiğini de aktaran Putin, yaptırımlar hakkında ise "Rusya'nın ve halkımızın güvenliğini sağlayacağız, Ukrayna'nın ülkemize karşı saldırılar için bir kale haline gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev'i kan dökmeye itiyor. Batı Rusya'yı parçalamaya çalışıyor fakat başarılı olamayacak. Batı bir yalanlar imparatorluğu. Batı, Rusya'daki sivilleri provoke etmeye çalışıyor. Tüm gezegen, Batı'nın hırsının bedelini ödüyor. Batı'nın problemleri artmaya devam edecek. Ekonomik yaptırımlar Batı ülkeleri üzerinde olumsuz sonuçlara yol açtı. Batı, enerji maliyeti artışı ile karşı karşıya. Fakir ülkelerde açlıktan ölecek olan milyonların hesabını kim verecek?" ifadelerine yer verdi.

"KISITLAMALAR HER SENARYODA UYGULANACAKTI"

Putin yaptırımlara rağmen Rusya'da faaliyetlerini sürdüren firmalara da teşekkür ederek, "ABD'den baskı olmasına rağmen ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere teşekkür ederim. Rusya'ya karşı kampanyaya katılanlara da şunu vurgulamak istiyorum: Kısıtlamalar her senaryoda zaten uygulanacaktı. Operasyonumuz Batı için bir sebepti, bahaneydi. Kırım'daki referandumdan sonra da aynısı yaşandı. Kırım halkı özgür iradeleri ile ana vatanlarına katılmak istediklerinde de aynısı oldu" diye konuştu.

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