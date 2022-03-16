Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Federal Mecliste (Bundestag) bir konuşma yaptı. Bakan Baerbock, savaşta yalnız kalan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birlik içinde olan Avrupa ve uluslararası toplumla karşı karşıya kaldığını belirtti. Bu korkunç savaşı bitirmenin sadece Putin’in elinde olduğunu ifade eden Baerbock "Bu bizi kızdırmış ve sarsmış olabilir ancak bizi çaresiz kılmıyo." dedi. Alman Bakan, bu yüzden “Putin’in güç sistemini vurmak için” yapabilecek her şeyi yapmaya odaklandıklarını vurguladı.

"UKRAYNA'YA SİLAH VERDİK"

Alman hükümetinin Ukrayna’ya yeterince yardım etmediği yönünde muhalefetin eleştirilerine cevap veren Baerbock “Almanya Ukrayna'ya bazı silahlar verdi. Şimdi siz daha fazla verin diye söylerseniz; Savunma Bakanı neler sağlayabileceğimize baktı. Dürüst olmaya bu da dahildir. Bizde yeterince yok. Bu yüzden bunu farklı bir şekilde nasıl yaparız diye kafa yorduk" diye konuştu.

"PARA YOLLADIK"

Ukrayna’nın doğrudan silah şirketlerinden alışverişte bulunması için özellikle Dışişleri Bakanlığı üzerinden para verdiklerini anlatan Annalena Baerbock, "Bu alımların bürokratik engellere takılmadan çok hızlı yapılabilmesi için her şeyi yapıyoruz. Sihir yapabilseydik, daha fazla silah tedarik edebilseydik, bunu yapardık” ifadelerini kullandı.

Baerbock, Rusya'ya karşı dün de dördüncü yaptırım paketini uygulamaya koyduklarını, yaptırımlarla etkili ve kesin olarak Rus yönetim sisteminin etkilenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ KURMALIYIZ"

Gelecek dönemde insani yardım için daha da fazla paraya ihtiyaç duyulacağını aktaran Baerbock, sınırlarda bulunan mülteciler için "Avrupa’da ve transatlantik üzerinde bir dayanışma köprüsü oluşturulması" çağrısında bulundu.