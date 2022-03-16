Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir süre sonra konu Rusya-Ukrayna savaşına geldi. Gazetecilerden biri "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" diye sordu. Biden "Hayır" cevabını vererek salondan ayrıldı. Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu" dedi.

"ZALİM BİR DİKTATÖR"

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın açıklamalarına ilişkin "Biden kalbinden geçenleri ve televizyonda gördüklerimizi konuşuyordu. Yabancı bir ülkeyi işgali sırasında zalim bir diktatörün barbarca eylemlerini görüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü hukuki bir süreç var ve gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğiz" diye konuştu.

ABD Başkanı Biden kararı imzaladı: Ukrayna'ya çok güçlü destek ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni savunma yardımının detaylarını açıklayarak, söz konusu yardım paketinin tanksavar, uçaksavar ve insansız hava araçlarını (İHA) da kapsadığını belirtti.

Joe Biden'dan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık destek ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık bir yardım fonu içeren ve ABD hükümetinin kapanmasını önlemek amacıyla hazırlanan finansman tasarısına onay verdi.

Rusya'dan Biden dahil 13 ABD'li yetkiliye yaptırım Rusya, 13 ABD'li yetkilinin yaptırım listesine alındığını açıkladı. Bu kişiler arasında ABD Başkanı Joe Biden da var.