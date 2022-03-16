Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde gündemi Ukrayna'daki son gelişmeler oluşturdu. Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, Blinken'in Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu anda Ukrayna'ya yardım etme çabalarından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

BAKANLIK SÖZCÜSÜ PRICE'DAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Çavuşoğlu'nun telefonda görüştüklerini bildirdi.

İki bakanın Rusya-Ukrayna savaşını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları görüştüğünü belirten Price, şunları kaydetti:

"Blinken, ABD'nin Ukrayna halkına verdiği destek ayrıca kışkırtılmamış ve acımasız savaşından dolayı Putin'den hesap sorma çabaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığının yanı sıra Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu anda Ukrayna'ya yardım etme çabalarından dolayı teşekkür etti."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Yaptırımları artırmaya devam edeceğiz Rusya'nın Ukrayna saldırılarına ilişkin en kötü senaryoya hazırlandıklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Yaptırımları artırmaya devam edeceğiz. Bu bir özgürlük savaşı değil, Putin'in savaşı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin'i özel hayatından vurdu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den savaşı sonlandırmasını istedi ve Blinken bu kez Rus liderin özel hayatını gündeme getirdi.

Blinken: Rusya saldırıyı seçti, bununla mücadele etmeliyiz ABD Dışişleri Bakanı Blinken krayna-Rusya savaşına ilişkin yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırıyı seçtiğini, şimdi herkesin bununla mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken savaşın son durumunu değerlendirdi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın son durumunu değerlendirdi. Blinken Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.