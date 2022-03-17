Türkiye Gazetesi

Yemen hükümetine bağlı güçler, Hudeyde'de mayın patlaması sonucu aynı aileden 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Hükümet yanlısı Ulusal Direniş isimli güçlere ait 2 Aralık isimli ajansın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Husiler tarafından Hudeyde'nin orta kesiminde yer alan bir bölgeye yerleştirilen mayının sivil bir aracın geçişi sırasında patladığı kaydedildi. Patlama sonucu aynı aileden 6 sivilin öldüğü belirtilen haberde, olayla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



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