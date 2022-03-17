Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı, “O bir savaş suçlusu” sözlerine Rusya'dan cevap gecikmedi. Konu hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi.

DAHA ÖNCE DE "KATİL" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, bir gazeteci tarafından yöneltilen "Gördüklerinizden sonra Putin'e savaş suçlusu demeye hazır mısınız?" sorusuna Biden, "Bence o bir savaş suçlusu" şeklinde cevap vermesinin ardından Rusya’dan tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz” dedi.



Biden daha önce Putin için, “katil” ifadesini kullanmış, fakat 13 Nisan 2021’de Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bu kelimeyi kasıtlı olarak kullanmadığını belirtmişti.

Biden: Putin bir savaş suçlusu ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden kararı imzaladı: Ukrayna'ya çok güçlü destek ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni savunma yardımının detaylarını açıklayarak, söz konusu yardım paketinin tanksavar, uçaksavar ve insansız hava araçlarını (İHA) da kapsadığını belirtti.

Joe Biden'dan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık destek ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık bir yardım fonu içeren ve ABD hükümetinin kapanmasını önlemek amacıyla hazırlanan finansman tasarısına onay verdi.