Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 21. gün geride kalırken, sanal dünyada da iki ülke arasındaki savaş sürüyor. Karşılıklı siber saldırıların devam ettiği öğrenilirken, son olarak Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sitesi bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

"ACİL TELEFON HATLARI UKRAYNA MERKEZLİ NUMARALARLA DEĞİŞTİRİLDİ"

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Bakanlığın sitesine siber saldırı gerçekleştirildi.

Haberde, saldırı neticesinde Bakanlığın acil telefon hattının Ukrayna merkezli bazı telefon numaralarıyla değiştirildiği belirtildi.

Bakanlığın web adresine girildiğinde, sitenin bakıma alındığı ve acil telefon hattının tekrar Rusya merkezli telefon numaralarıyla değiştirildiği, ancak Bakanlığın çeşitli bölgelerdeki merkezlerine ait sitelerine ise erişimin sağlanamadığını görülüyor.

Siber saldırılarda Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefi Belçika Belçikalı uzmanlar, Rusya'nın siber saldırılarda Ukrayna'dan sonraki iki numaralı savaş hedefinin kendileri olduğunu öne sürdü.

Rusya'ya siber saldırı: Hükümetin internet siteleri devre dışı Hacker grubu Anonymous Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'da içinde ulusal haber sitesinin de olduğu birçok hükümet sistemine siber saldırı düzenledi.

Ukrayna sanal dünyada da alarmda: Birçok devlet kurumuna siber saldırı Ukrayna, Rada'da (Ukrayna Parlamentosu) dahil birçok devlet kurumunun internet sitelerine siber saldırılar yapıldığı duyurdu.

ABD'den yeni iddia: Ukrayna'daki siber saldırıların sorumlusu Rusya ABD, Ukrayna'da hafta başında Savunma Bakanlığının internet sitesi ve bazı bankalara yönelik düzenlenen siber saldırıların sorumlusunun Rusya olduğunu iddia etti.