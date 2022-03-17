Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Rus lider Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat sonrası Ukrayna topraklarında başlayan işgal girişimi sürüyor. Dünyanın tepkisini çeken girişim sonrası Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar Putin'e geri adım attırmazken, iki tarafın bir araya geldiği müzakere masalarından da sonuç çıkmıyor.

"ÖNCELİKLERİM NET"

Patlama seslerinin sürdüğü ve can kaybı haberlerinin gelmeye devam ettiği Ukrayna'da direniş sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece yayımladığı video mesajında müzakerelerdeki önceliklerini açıkladı ve Rus askerlere seslendi.

Zelenskiy, önceliğin Ukrayna devletinin gerçek korunması olduğunu kaydederek, "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması" dedi.

"SİLAHINI BIRAKAN HAYATTA KALMA ŞANSI ELDE EDECEK"

Rus askerlerine de seslenen Zelenskiy, Ukrayna'daki savaş alanında ölmektense silahlarını bırakmalarını önerdi. Zelenskiy, "Silahını bırakan her Rus askeri, bir şans elde edecek. Hayatta kalma şansı. Özellikle onlara sesleniyorum. Bu savaşın kazanına atılan askerlere. Ve hala kendini koruma içgüdüsü olan diğer Rus askerlerine. Silahlarınızı bırakın. Bu, savaş alanında, bizim topraklarımızda ölmekten iyidir" diye konuştu.

"KALBİM PARÇALANIYOR"

Rus uçaklarının, kuşatılmış Mariupol'daki yüzlerce insanın saklandığı tiyatroya kasıtlı olarak güçlü bir bomba attığını ve bunun sonucunda binanın yıkıldığını vurgulayan Zelenskiy, "Ölü sayısı henüz bilinmiyor. Rusya'nın halkımıza, Mariupol'umuza, Donetsk bölgemize yaptıklarından dolayı kalbim parçalanıyor. Rusya vatandaşları. Mariupol ablukanızın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Leningrad ablukasından farkı nedir?" ifadesini kullandı.

Uygulanan yaptırımlara rağmen, Rus ekonomisinin hala Ukrayna'da "savaş makinesini" tutmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, bu nedenle Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketlerine ihtiyacın olduğunu, dünyanın nihayet Rusya'nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmesi ve en önemlisi, Ukrayna'nın daha fazla destek alması gerektiğini vurguladı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Vladimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Avrupa ülkelerine sığınan Ukrayna vatandaşlarının desteklenmesi konusunda anlaştığını da dile getirdi.

Zelenskiy, ayrıca gün boyunca Ukrayna'nın dostları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştüğünü, bu görüşmelerde ülkede barış için yeni adımlar üzerinde mutabık kaldıklarını ve onlara destekleri için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Zelenskiy'den NATO'ya tepki: Kapıları açık olsaydı savaş 20 gün sürmezdi

Kremlin açıkladı: Putin ve Zelenskiy bir araya gelebilir! Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek için değil, varılan anlaşmaları düzeltmek için bir araya gelebileceğini belirtti.

Zelenskiy, savaşın seyrini değiştirecek karar için konuştu: Ukrayna zafer kazanmıştır Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'nın askeri operasyonu derhal durdurması çağrısında bulundu. Söz konusu açıklamanın ardından Zelenskiy, kararı zafer olarak yorumladı.