Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 22. güne girdi. İki ülke arasında yapılan barış müzakelerinde henüz sonuç alınamadı. Barış görüşmeleri çevrim içi olarak devam ediyor. Rus ordusu, bu kez Çernihiv kentinde sivil yerleşim yerini vurdu. Saldırıda bir dükkanın önünde ekmek almak için sırada bekleyen 13 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR YARALILARI ARAÇLARLA TAŞIDI

Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cansız bedenlerin olduğu ve yaralıların araçlara taşındığı anlar yer aldı.

Ukrayna Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek istiyor Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında hazırlıksız yakalandıklarını ancak bu kez ihtiyatlı olduklarını belirterek Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek ve yaptırımlar dahil daha fazla destek vermesini istedi.

Zelenskiy: 'Ukrayna Rusya ile müzakerelere hazır' Ukrayna Devlet Başkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Brüksel'e yapan Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti.

