Türkiye Gazetesi

ABD’nin ünlü doktoru, Dr. Oz Show’un sunucusu Mehmet Öz'ün Cumhuriyetçi partideki rakibi David McCormick'in sorusuna verdiği cevap gündem oldu. Aralık ayında Senatör olmak için adaylığını açıklayan Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olmak için sıkı bir rekabet içindeyken Türk vatandaşı olmasının meydana getirdiği ‘dezavantaj’ı ortadan kaldırmak için vatandaşlıktan çıkacağını duyurdu.

“NEDEN TÜRK ORDUSUNDA ASKERLİK YAPTIN?”

ABD'de bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Öz, seçilmesi takdirinde Senato'ya giren ilk Müslüman olacak. Yatırım şirketi Bridgewater Associates'in başında bulunan ve adaylık yarışında Öz'ün rakibi olan McCormick daha önce yaptığı bir konuşmada, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını sorgulamıştı.

“ÇİFTE VATANDAŞLIĞIM DİKKAT DAĞITIYOR”

ABD kamuoyunda geniş yankı uyandıran adaylık açıklamasının ardından Öz’ün seçilmesi halinde, bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik bilgileri alabileceğine dair tartışmalar yaşandı. Bloomberg'in haberine göre, kampanyasını Öz'ün nereye ait olduğunu sorgulamak üzerine kurgulayan Cumhuriyetçi McCormick'in baskısı üzerine Öz bir açıklama yayımlayarak ABD’deki destekçilerinin takdirini kazanırken burada ise tepkilerin odağı haline geldi.

İlk olarak Fox News'in duyurduğu açıklamada Öz, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti.

“ÇİFTE VATANDAŞ OLARAK KALMAMIN SEBEBİ ANNEMDİ”

Şimdiye dek bu kararı almamasının, yani çifte vatandaş olarak kalmasının nedenini ise Alzheimer tedavisi gören annesi olduğunu dile getiren Öz, annesinin sağlığıyla ilgili Türkiye'de bir karar alması gerekirse yasal yetkiye sahip olmak için Türk vatandaşı kaldığını aktardı.

Senato tarihçileri tarafından yapılan araştırmada, Senato'da hiç çifte vatandaşlığı olan birinin olup olmadığına dair bir bilgi birlikte, sadece Teksas Senatörü Ted Cruz'un 2014 yılında Kanada vatandaşlığından ayrıldığı öğrenildi.

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