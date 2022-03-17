Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, işgalin başlangıcından bu yana ülkesini savunmaya devam ediyor. Ülkesini terk etmeyeceğini söyleyen ve tüm dünyada takdir toplayan genç politikacı, Rusya'nın hedefinde.

Siber dünyada da savaş devam ederken, Rus hackerlar Ukrayna devlet televizyonu Ukraine 24'e siber saldırı düzenledi. Çarşamba günü yapılan canlı yayında ülkeyi karıştıran bir mesaj yayınlandı. Videoda Zelenski, "Silahlarınızı bırakıp ailelerinizin yanına dönmenizi talep ediyorum. Bu savaşta ölmemelisiniz. Yaşamanızı talep ediyorum, ben de aynısını yapacağım" şeklinde konuşuyordu.

Videonun yayınlanmasından hemen sonra Ukraine 24 kanalı Facebook hesabından bir açıklama yaptı. İnternet sitesinin hacklendiğini belirterek, videonun gerçek olmadığını vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de mesajın sahte olduğunu söyleyerek, saldırıyı "çocukça bir provakasyon" olarak tanımladı.

Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya ağlarında hızla yayılan videonun deepfake teknolojisiyle üretildiği ortaya çıkarken, bu platformlardan söz konusu video kaldırıldı.

ZELENSKI'DEN RUS ASKERLERİNE ÇAĞRI

Telegram hesabı üzerinden konuşan Zelenski, "Silahlarını bırakıp eve dönmelerini isteyeceğim birileri varsa onlar da Rus askerleridir. Biz evimizdeyiz, yurdumuzu, çocuklarımızı ve ailelerimizi koruyoruz. Bu yüzden zaferimizi kazanana dek silah bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

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