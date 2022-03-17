Türkiye Gazetesi

Rusya, işgal sonrası gerçekleşen yaptırımlara karşı, hamle yapıyor. ABD ve Avrupa leasing şirketlerine ait yüzlerce ticari uçağa el koyma kararı aldı. Analistler, Putin’in Batı ile hesaplaşma hazırlığında olduğunu iddia etti.



Çok sert ekonomik yaptırımlar ile karşı karşıya olan Rusya, yaptırımlara karşı önlemlerini devreye sokacağını duyurdu.

ABD ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımlarda, kiralama şirketlerinin Rus havayollarına kiraladıkları tüm uçakları geri alma şartı koşuyor. Bu şart ay sonuna kadar gerçerli. Ancak Rusya uçaklarından vazgeçmek istemiyor.



Moskova’da yabancıların ülkesindeki mal varlıklarına el koyacağı bir süredir konuşuluyordu bu iddialara somut adım bu hafta başında geldi.



Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayollarına yabancı şirketlerden kiralanan uçakları Rusya’da tescil ettirmesne ve bu uçaklara yerel uçuşa elverişlilik serfikaları verilmesine izin veren yasayı imzaladı.



Bu tasarı, Rus havayollarının kiraladıkları uçaklara el koymalarını ve uçakları iç hatlarda kullanmalarını mümkün kılıyorken, yabancı şirketlerin Rus hükümetinin onayı olmadan uçaklarını geri almaları zorlaşacak.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan en çok etkilenen sektörlerin başında havayolu endtüstrisi geliyor. Havacılık firması Cirium’dan alınan bilgilere göre, Rus havayolları 305 Airbus ve 332 Boeing uçağı işletiyor. Ülkedeki yabancı uçakların yüzde 85’inin kiralama şirketlerine ait oldğunu ve toplam değernin 12,4 milyar dolar olduğunu gösteriyor.

YEDEK PARÇA ERİMİNİ KESTİLER

Tüm bunların yanında Airbus ve Boeing batılı uçak üreticileri, Rus havayollarının ihtiyaç duydukları yedek parçalara erişimi şimdiden kestiler. Şirketlerin uçakları ne zaman geri isteyecekleri belirsizken şimdiye kadar da bir açıklama gelmedi.

AeroDynamic Advisory genel müdürü Richard Aboulafia, , "Rusya yabancı yapımı uçaklara erişimi kaybedince ülke ekonomisine ağır bir darbe alacak" dedi.

PUTİN BATI YANLISI RUSALARI ‘HAİN’ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptırımların hissedildiği ülkede aykırı sesler yüksekten batı yanlısı Rusları ‘hainler’ olarak değerlendirdi. Putin bu kişilerin toplumdan uzaklaştırılması gerek olarak nitelendirdi.

Putin’in sert tavırlı konuşmasını bir çok analist ‘korkunç’ olarak nitelendirirken bu baskı dalgasının oluşturucağını düşünüyor .

Oligarkların 118 milyar dolar serveti yaptırıma girdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sürerken Avrupa Birliği de Rusya'ya karşı 4. yaptırım paketini onayladı. Bu paket ile Rusya'nın 3,3 milyar avro gelir kaybetmesi bekleniyor.

Pekin yönetimi, 'Yaptırımlardan etkilenmek istemiyoruz' deyip açıkladı: Çin’den Putin’e şok Rusya'nın destek istediği iddia edilen Çin'den, Putin'i kızdıracak açıklamalar geldi. Savaşa ilişkin konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang, Ukrayna krizinde taraf olmadıklarını savundu.